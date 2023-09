I petroldollari strappano un’altra stella al calcio europeo. Verratti vola in Qatar, all’Al Arabi: lascia il Psg dopo 11 anni

Dopo le partenze di Messi e Neymar, il Paris Saint-Germain dice addio a un altro calciatore che ha segnato la storia recente del club parigino. Marco Verratti, centrocampista italiano che da 11 anni militava nella squadra francese, vola in Qatar. Trovato l’accordo con l’Al Arabi, che al Psg verserà una cifra che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro. Lo riporta L’Équipe, quotidiano sportivo francese. Il giocatore, invece, guadagnerà circa 30 milioni di euro a stagione, il doppio rispetto ai 14,5 milioni che incassava a Parigi. Nella capitale francese, il 30enne italiano si è sposato, è diventato due volte papà, ha aperto un suo ristorante. Dal punto di vista calcistico, con il Psg ha vinto ben 30 titoli. Tuttavia, lascia la squadra con il rammarico di non aver aggiunto al suo palmares la Champions League, sfumata per un soffio, nel 2020, dopo la finale persa 0-1 contro il Bayern Monaco. Il regista abruzzese, che era stato acquistato dai francesi dopo la stagione del 2012 in Serie B, con la maglia del Pescara, non rientrava più nei piani dell’allenatore Luis Enrique.

