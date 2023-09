Arrestato Khalife, l’ex militare inglese accuato di terrorismo e spionaggio

Dopo tre giorni di fuga, il 21enne ex militare dell’esercito di Sua Maestà, Daniel Khalife, accusato di aver pianificato azioni terroristiche e di potenziale spionaggio, è stato arrestato a Londra. La sua fuga era avvenuta il 6 settembre dalla prigione di Wandsworth nella capitale britannica. La notizia confermata dal Metropolitan Police è riportata dalla Bbc. Per Daniel Khalife si era scatenata una vera e propria caccia all’uomo durata tre giorni. Secondo le ricostruzioni, come in un film, Khalife sarebbe fuggito nascondendosi sotto ad un furgone che aveva portato cibo nel penitenziario.

