Sondaggi, calo di consenso per la premier Meloni e il governo. Ma Fdi è oltre il 30%

I sondaggi di Ipsos raccontati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera registrano per la prima volta un calo del consenso per Giorgia Meloni. La premier riceve più giudizi negativi che positivi (46% contro 44%) nella rilevazione, mentre Fratelli d’Italia resta sopra il 30%. La ripresa dei sondaggi dopo la pausa agostana certifica anche una ripresa del Partito Democratico e un calo del Movimento 5 Stelle. Anche il governo è in territorio negativo: 47% contro il 42%. L’indice di gradimento della premier, che a luglio era a quota 52, ora è a 49. Per quanto riguarda i partiti, Fdi è al 30,2% e perde qualche decimale. Così come la Lega, che approda a quota 8,1% perdendo lo 0,3%. In calo anche Noi Moderati (-0,2%). Invece Forza Italia recupera lo 0,6% e si porta a 6,6%. Il Pd cresce dello 0,2% e arriva al 19,5%.

Arretrano invece sia l’Alleanza Verdi Sinistra che +Europa. Nel complesso la coalizione perde lo 0,7%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 16,4%. Mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,3% (in crescita dello 0,3%) e Azione al 3,5% (-0,4%). Tra i leader Antonio Tajani ha una valutazione positiva di 31, alla pari di Giuseppe Conte. Sostanzialmente stabili Salvini e Schlein al terzo e al quarto posto. Pagnoncelli dice che quello del calo di consensi per la premier è un segnale netto. Che registra l’erosione della “luna di miele” con gli elettori, che colpisce soprattutto i ceti più popolari.

