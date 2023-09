«Where’s Melania?». L’aereo porta lo striscione all’evento con Trump. Ma l’ex first-lady è scomparsa per davvero – Il video

L’interrogativo era nell’aria, letteralmente. «Where’s Melania?», si leggeva sullo striscione che un piccolo aereo ha sventolato nel suo passaggio sopra lo stadio Jack Trice di Ames, in Iowa, dove ieri stava per disputarsi una partita di football americano tra Iowa Hawkeyes e Iowa State Cyclones, a cui ha assistito anche Donald Trump. Il riferimento è alla moglie dell’ex presidente, che da mesi non si fa vedere, soprattutto insieme al marito. Melania non ha partecipato a nessuno dei comizi elettorali di Trump e non è apparsa nemmeno nelle sue quattro convocazioni in tribunale per rispondere delle incriminazioni. Non ci sono foto dei due inquadrati insieme, in pubblico in tempi recenti. Melania non era neppure allo stadio, in uno Stato, l’Iowa, che è un importante bacino di voti per il marito.

La vita di Melania Trump

Formalmente, e secondo chi la conosce bene anche fermamente, Melania sostiene la corsa alle presidenziali di Trump e anche fermamente. Tuttavia, riporta il New York Times, l’ex first lady è intenzionata a mantenere un profilo basso a causa del poco sostegno che avrebbe ricevuto da parte di una serie di amici, assistenti e familiari nel suo periodo alla Casa Bianca. Attualmente, pare che Melania si trovi in Florida con il figlio avuto con Trump, Barron. Cenerebbe con il marito circa una volta a settimana, nella villa di Mar-a-Lago. I due vivrebbero da tempo una vita separata, ma Melania si sarebbe allontanata ancor di più alla scoperta delle frequentazioni di Trump – secondo l’accusa nei processi dell’imprenditore una coniglietta di Playboy e la pornostar Stormy Daniels – quando lei era incinta di Barron.

