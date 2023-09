No! Questo video non promuove il sesso tra madre e figlio

Circola un video che, secondo gli utenti che lo condividono, mostrerebbe una campagna pubblicitaria a sostegno del sesso tra madre e figlio. La scena non è affatto nuova, circolava già nel 2020 con la stessa narrazione fuorviante della promozione dell’incesto. In realtà, si tratta di un’opera realizzata come parodia di un altro video più noto.

Analisi

Ecco uno dei post che condivide il video:

L’ho sempre pensato che sarebbe arrivata l’ora anche dell’incesto! Vomitevoli. Ora è il momento di promuovere il sesso tra madre e figlio Dopo la promozione mondiale del sesso tra adulti e bambini Che ne pensate? lammerda giusto così

Una bufala del 2020

I video non è affatto nuovo, infatti se ne erano occupati i colleghi di Factual, Verificador e di Maldito Bulo nel 2020. Ecco un tweet risalente a quell’anno che riporta la narrazione fuorviante:

Video umoristico del 2018

Non riguarda una vera e propria campagna promozionale a favore del sesso tra madre e figlio. Troviamo il video originale pubblicato nell’ottobre 2018 dal canale Youtube UN3 TV dell’Università Nazionale Tres de Febrero (Argentina). Nella descrizione leggiamo «video de humor», ossia “video umoristico”.

I colleghi di Factual avevano rintracciato non soltanto l’originale, ma anche il regista argentino Martín Piroyansky. Il video, che fa parte di una «serie di video umoristici non correlati» intitolata “Recently Added”, era stato realizzato come parodia della clip “First Kiss” dove dei perfetti sconosciuti si baciavano per la prima volta.

I commenti del registra e di un attore

Piroyansky, contattato da Factual, spiegava che il video fossa di fatto una parodia che trovava scomoda e divertente. Uno degli attori, Santiago Korovsky, aveva condiviso uno screenshot che mostrava il video caricato in un sito pornografico. Nel post, Santiago ribadiva l’intento umoristico del video, ma si dichiara confuso per quanto sia poi circolato in maniera fuorviante.

Conclusioni

Contrariamente da quanto affermato dagli utenti, il video non riguarda affatto una campagna di promozione tra madre e figlio. L’opera è di un regista argentino che aveva come scopo produrre una parodia della clip “First Kiss”.

