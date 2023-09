Il folle hobby del pirata di Alatri: sul suo profilo altre corse al volante in diretta social. «Come abbiamo fatto a tornare vivi?»

Non era la prima volta che il pirata della strada che ha travolto ieri nel Frusinate un’auto con a bordo madre e due figli correva al volante trasmettendo le sue «gesta» in diretta social. È quanto emerge dai primi riscontri effettuati sul telefonino dell’operaio 29 anni di origini marocchine fermato dopo lo schianto di ieri, domenica 10 settembre, sulla strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone. Sarebbero state decine le dirette social trasmesse dall’uomo in passato, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Smartphone sul cruscotto della sua Audi A4, musica rap a palla, piede pigiato sull’acceleratore: questo l’hobby ricorrente del manovale, a quanto emerge dalle prime verifiche, che potrebbero aggravare seriamente la posizione dell’uomo di fronte alla giustizia. Il 29enne, oltre tutto, è risultato oggi positivo all’alcol test richiesto dal sostituto procuratore di Frosinone.

Bravate in diretta

In uno dei video, secondo il Corriere, si vede l’uomo sfrecciare orgoglioso a 160 km/h in superstrada. In altri, battute al veleno su altri conducenti, magari anziani, che procedono troppo lentamente, o ancora sulle bravate compiute con altri amici. «Ieri sera eravamo ubriachi, ma come diavolo abbiamo fatto a tornare?», scriveva condividendo una foto con amici su uno scooter con a bordo anche un cane.

Come stanno le vittime dello schianto

Sulla Nissan travolta ieri dall’Audi dell’uomo finita sull’altra corsia di marcia della provinciale viaggiavano una donna di 44 anni insieme ai suoi due figli di 7 e 5 anni. La bimba di 5 anni, rimasta ferita in modo più serio, trasportata in elicottero al Bambin Gesù dopo l’arrivo dei soccorso, è stata operata oggi a un braccio. Sono fuori pericolo anche la mamma ed il fratellino, ricoverati con ferite meno serie all’ospedale di Alatri. Quanto al pirata che ha causato l’incidente, ha riportato soltanto alcune escoriazioni.

