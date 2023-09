Catastrofe in Libia: il medicane Daniel «ha fatto almeno 2 mila morti per le inondazioni» – Il video

Il primo ministro del governo della Cirenaica, sostenuto dal parlamento libico di Bengasi, ha affermato che sono «2.000 le persone rimaste uccise dalle inondazioni a Derna e che migliaia risultano scomparse» in seguito all’uragano Daniel. Lo riferiscono i media libici. Interi quartieri di Derna sono scomparsi e i «loro abitanti sono in mare». Da domenica, la Libia orientale e la zona del Gebel el-Achdar, la cosiddetta Montagna Verde, sono state teatro di massicce inondazioni a causa della tempesta Daniel. Il governo di unità nazionale e quello nominato dal parlamento hanno annunciato tre giorni di lutto per le vittime. Tra i dispersi ci sono sette membri dell’Esercito nazionale libico (LNA), come dichiarato dal suo portavoce, Ahmad Mismari. L’LNA è guidato da Khalifa Haftar e controlla la parte orientale del Paese diviso. Le forti inondazioni hanno spazzato via veicoli e strade, come quella tra Sousse e Shahat, dove si trova il sito archeologico di Cirene, dichiarato patrimonio dall’Unesco. Testimoni hanno affermato al Guardian che il livello dell’acqua a Derna ha raggiunto i tre metri. Quattro porti petroliferi – Ras Lanuf, Zueitina, Brega e Es Sidra – sono stati chiusi da sabato sera.

