Bolzano, due uomini molestano una ragazza e poi violentano una 14enne. Indagini in corso

Durante una festa di paese in provincia di Bolzano due uomini, residenti fuori regione, hanno prima molestato una ragazza e poi hanno violentato una 14 enne. La vicenda risale allo scorso luglio, è stata la stessa ragazza a denunciare la violenza ma non si hanno ulteriori dettagli anche perché i Carabinieri hanno da subito attivato il Codice rosso che tutela la vittima e, con il suo aggiornamento, velocizza l’iter processuale. Sul caso ha voluto manifestare la sua vicinanza il sindaco del paese: «Spero che i responsabili vengano identificati presto e che la giustizia faccia il suo corso». Il primo cittadino, scosso dall’accaduto, ha tenuto a precisare che farà tutto il possibile insieme ai componenti della amministrazione per evitare che il fatto non si ripeta più: «È nostro preciso dovere fare qualcosa, ogni anno prepariamo il calendario degli eventi e predisponiamo i servizi di sorveglianza. Aumenteremo i controlli e faremo qualcosa per evitare gli eccessi di alcol, che troppo spesso si verificano. Non è pero una giustificazione». Le indagini sono in corso.

