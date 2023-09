Russia, l’incontro tra Vladimir Putin e Kim Jong-Un – Il video

Il presidente russo ha detto che aiuterà la Corea del Nord a costruire e mettere in orbita satelliti

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-Un si sono incontrati al centro spaziale Vostochny, nella regione russa dell’Amur, nell’Estremo Oriente russo. Secondo un corrispondente della Tass i due leader hanno avuto una breve conversazione. Successivamente, Putin e Kim terranno negoziati nel formato esteso e, possibilmente, un incontro privato. I media russi hanno pubblicato un video con la stretta di mano tra i due. Il presidente russo ha detto che aiuterà la Corea del Nord a costruire e mettere in orbita satelliti. «Grazie per averci invitato e di averci inserito nella vostra fitta agenda», ha detto Kim a Putin. Secondo la televisione russa, Putin sta ora mostrando a Kim le strutture del cosmodromo di Vostochny. A Kim verrà mostrato come viene assemblato il veicolo di lancio Angara.

Video da: UNH Plus

