Immigrazione, Conte all’attacco del governo: «Tanti slogan e poche soluzioni, dov’è finito il blocco navale?» – Il video

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna ad attaccare il governo sul fronte dell’immigrazione e lo fa ricordando le promesse fatte in campagna elettorale e mai mantenute. «Le politiche migratorie di Giorgia Meloni sono fallimentari: gli sbarchi raddoppiano, Lampedusa è al collasso, l’accordo con la Tunisia si sta rivelando un flop», scrive Conte sui social. Nel video condiviso dal leader del M5s, si vede la premier che promette ai suoi elettori un blocco navale per risolvere la crisi migratoria. Una soluzione che finora il suo governo non ha mai preso davvero in considerazione. «È sparito il blocco navale e sono spariti quei 10 post al giorno sull’immigrazione con cui ci martellava la premiata ditta Meloni-Salvini», commenta Conte nel video. E poi chiede ai suoi elettori: «Volete sapere perché? La situazione è ormai fuori controllo e Lampedusa è al collasso», commenta citando i dati sugli sbarchi degli ultimi giorni. Secondo il leader pentastellato, l’approccio con cui il governo sta gestendo le politiche migratorie è fatto di «tanti slogan e poche soluzioni». In Europa, sostiene Conte, l’Italia è sempre più isolata e a dimostrarlo sarebbe il fatto che non si è ancora riusciti a cambiare le regole di Bruxelles sul primo approdo e sulla redistribuzione. «In Europa Giorgia Meloni rimane con il cerino in mano, dilaniata dalle sue stesse ambiguità – attacca Conte -. Francia e Germania ci voltano le spalle, e sbagliano. Ma sbaglia anche Meloni che ha difeso gli amici polacchi e ungheresi che non accettano la redistribuzione dei migranti».

Credits foto: ANSA/Angelo Carconi | Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante la festa del Fatto Quotidiano a Roma (10 settembre 2023)

