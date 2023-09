Lampedusa, caos all’hotspot: polizia con gli scudi per contenere i migranti ma molti scappano – Il video

Scappano scavalcando il cancello, si arrampicano sui muri e scendono dall’altra parte. All’interno dell’hotspot di Lampedusa è il caos. Diversi video testimoniano attimi di tensione durante la distribuzione dei viveri, altri documentano la fuga di alcuni degli oltre 4.000, il numero è di questa mattina, al momento all’interno del campo di prima accoglienza. Alcuni accusano malori per la calca, altri riportano contusioni.

La Polizia e i Carabinieri con gli scudi provano a contenere i migranti per gestire meglio le operazioni di accoglienza e di trasferimento che sono già iniziate negli scorsi giorni.

Alcuni dei migranti hanno raggiunto le strade del centro alla ricerca di cibo. Il Comune di Lampedusa ieri ha dichiarato lo stato di emergenza e se questa notte è stata senza sbarchi, stamattina sono arrivate sull’isola altre 135 persone. La Protezione civile siciliana è in arrivo, nel frattempo la responsabile migrazioni della Croce Rossa Italiana, Francesca Basile, spera che la situazione si risolva al più presto: «Dopo una giornata particolarmente impegnativa, oggi ci sono continui trasferimenti. La situazione è sicuramente complessa e, gradualmente, stiamo cercando di tornare alla normalità. abbiamo cercato di distribuire brandine alle persone per non farle dormire all’addiaccio, abbiamo fornito a tutti cibo e fatto la distribuzione della cena e anche nella giornata di oggi tutti riceveranno ciò di cui hanno bisogno».

