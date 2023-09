Maurizio Mannoni dalla Rai ai giardinetti: «Non riconosco più il servizio pubblico»

Maurizio Mannoni dice di essere diventato «un assiduo neo-frequentatore di giardinetti». Dove porta la sua nipotina in seguito alla sua rimozione. Ma lo storico conduttore di Linea Notte su Rai3 , oggi in ferie forzate fino a quando non andrà in pensione, vive con un misto di dispiacere e sconcerto quello che sta diventando viale Mazzini. «Come spettatore posso dire che fatico a riconoscere il servizio pubblico. E come me tanti di quelli che incrocio e mi chiedono: ma che cosa sta succedendo?», dice oggi a Giovanna Vitale che lo intervista per Repubblica. Quello che lo impressiona è «la delusione, la disaffezione di una fetta consistente del pubblico».

Un processo

Il conduttore spiega che si tratta di «un processo che non è cominciato adesso, ma che i vertici attuali mi pare abbiano aggravato. La fidelizzazione è un’operazione lunga e complessa: troncare di netto con conduttori e programmi che avevano una loro identità, un seguito, un certo appeal può sembrare facile — togli un po’ di roba che c’era prima e ne metti un’altra, badando solo alla fedeltà politica — ma rischi moltissimo». La lottizzazione, aggiunge Mannoni, di per sé non è una novità. . «Ma prima nel bene e nel male alcuni spazi venivano preservati: Rai3, anche nell’epoca berlusconiana, ha continuato a esistere pur fra mille difficoltà. Ora invece cosa resta? Sì, c’è il Tg3 che continua ad avere una linea e autonomia, ma poi poco altro».

La concorrenza

Secondo Mannoni così si finisce per favorire la concorrenza: «Se tu non offri più un prodotto interessante per una fetta di pubblico, che fra l’altro è quello più legato alla Rai, e questo pubblico trasmigra altrove, è un problema». Il conduttore si riferisce in particolare «a quella parte di Rai3 che non esiste più, senza fare nomi. In generale mi sembra estinto il modo di raccontare la realtà che per molti anni ha caratterizzato il servizio pubblico. Il quale ha il dovere di offrire un’alternativa allo spettatore, la possibilità di ascoltare le vicende quotidiane — a partire dalla politica — con diverse sfaccettature, culture, modi di ragionare e di pensare. Il tentativo di uniformare la televisione a un pensiero unico era già iniziato e adesso è stato completato».

Mentana, Floris, Porro, Vespa

Per sottrarsi, Mannoni consiglia di guardare «Mentana, Floris, o anche Porro. In Rai, tranne Vespa, accade raramente di vedere qualcosa di non omologato, conduttori di grande personalità». Mentre sui tg «c’è un appiattimento che gli ascoltatori colgono e perciò cambiano canale. Ormai sono così tante le fonti di informazione che fai presto a perdere il tuo pubblico». Per Mannoni «Si può anche cambiare, a patto di offrire una nuova narrazione con lo stesso appeal e risultati: se la gente ti guarda meno forse quella che proponi è ritenuta insufficiente e distorta. Fossi in loro, qualche domanda sulle scelte fatte per allineare la Rai alla maggioranza di governo, me la farei».

