«Io mi occupo di donne vere»: il ginecologo che ha rifiutato di visitare una transgender in Francia

Victor Acharian, ostetrico e ginecologo a Pau, si è rifiutato di visitare una donna transgender. Lei era accompagnata da un uomo e i due hanno scritto una recensione su di lui dopo la mancata visita. «Signora, sono un ginecologo e mi occupo di donne vere», avrebbe detto lui alla coppia. A riportarlo è Le Figaro, che racconta anche la risposta che il professionista avrebbe dato per spiegare il suo rifiuto. «Non ho le competenze per trattare con gli uomini, anche se si sono rasati la barba e sono venuti a dire alla mia segretaria che sono diventati donne», ha scritto il medico su Google. Per questo, il professionista ha invitato la donna trans a rivolgersi ad un altro studio: «Disponi di servizi specializzati e molto competenti che si prendono cura di uomini come te», le ha detto. Parole che sono valse al medico una serie di insulti e polemiche. L’associazione francese Sos omofobia ha denunciato la vicenda: «Denunciamo le affermazioni transfobiche e discriminatorie del ginecologo Victor Acharian a Pau», ha scritto. «La transfobia è una realtà con gravi conseguenze, in particolare nell’accesso alla salute. Colpisce tutto il territorio», ha aggiunto l’associazione citando Bérangère Couillard, ministro della Parità tra donne e uomini e della lotta contro la discriminazione. Secondo Le Figaro l’associazione Stop Homophobie sporgerà denuncia contro il professionista.

