L’incriminazione di Hunter Biden per possesso illegale di armi: le imputazioni e la pena che rischia il figlio di Joe

L’incriminazione di Hunter Biden per possesso illegale di armi è arrivata. I tre capi di imputazione si riferiscono al possesso illegale di una pistola. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ora rischia di vedere a processo il figlio durante la campagna elettorale per la rielezione. Senza dimenticare il rischio dell’impeachment contro il presidente. Generato sempre dal comportamento del figlio. In questo caso per i suoi affari opachi all’estero quando il padre era vicepresidente. L’accusa si basa sull’acquisto di una Colt Cobra 38SPL. I pubblici ministeri dicono che Hunter abbia mentito su un modulo federale. Sostenendo che in quel momento non usava droghe, mentre lui ha riconosciuto di essere stato, all’epoca, dipendente dal crack. Nei tre capi d’accusa si sostiene che il figlio di Joe abbia mentito consapevolmente.

I capi d’imputazione

Su Hunter c’è anche il rischio di una seconda incrimazione, stavolta per evasione fiscale. Il procuratore speciale David Weiss, che ha avviato l’indagine come procuratore del Delaware durante l’amministrazione Trump, aveva fatto sapere nelle scorse settimane che intendeva chiedere un’incriminazione. L’agenzia di stampa Reuters ricorda che a luglio è crollata la possibilità di patteggiamento in base al quale il 53enne si sarebbe dichiarato colpevole di due reati fiscali per evitare il processo. Alcuni legali assicurano che l’accusa nei confronti di Hunter potrebbe essere messa in discussione davanti alla Corte Suprema, dopo la sentenza che ha ampliato il diritto a possedere armi. Il figlio di Joe è da anni al centro degli attacchi dei repubblicani. Che lo hanno accusato di illeciti con Ucraina e Cina. Lui ha lavorato come lobbista, avvocato e banchiere d’investimento.

Il formulario federale

Hunter Biden ora rischia sino a 10 anni per ciascuno dei due capi di imputazione di false dichiarazioni e cinque per il possesso dell’arma nonostante facesse uso di droghe. In totale ne rischia 25. Nel formulario federale Biden Jr aveva risposto sostenendo di non avere problemi con la droga, quando invece era dipendente. Undici giorni dopo l’acquisto Hallie Biden, la vedova dell’altro figlio Beau che aveva avuto per un breve periodo una relazione con Hunter, aveva trovato la pistola in casa. E temendo che Hunter volesse usarla per suicidarsi, l’aveva gettata in un cassonetto dei rifiuti in un supermercato di Wilmington nel Delaware. Dove era stata trovata dalla polizia.

I figli di Joe

Il presidente ha due figli sopravvissuti, Hunter Biden e la figlia Ashley Biden. Suo figlio Beau Biden è morto di cancro nel 2015 e sua figlia Naomi Biden è morta da bambina dopo un incidente che ha ucciso anche la prima moglie di Joe Biden. Hunter Biden sembra essere il primo figlio di un presidente in carica ad essere incriminato. Il presidente per ora ha scelto di passare all’attacco. Accusando i repubblicani alla Camera di tradire l’accordo bipartisan sul budget e di voler fare tagli devastanti al welfare, anche a costo di uno shutdown a fine mese. «Non so bene perché, ma sapevano semplicemente che volevano mettermi in stato d’accusa. E ora, per quanto posso dire, vogliono mettermi in stato d’accusa perché vogliono lo shutdown», ha detto il presidente in un evento di raccolta fondi, nel suo primo commento sull’avvio dell’inchiesta.

Leggi anche: