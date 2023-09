Pallavolo, l’Italia perde la finale degli Europei: il titolo va alla Polonia, che vince per 3 set a 0

C’era anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad assistere alla finale degli Europei di pallavolo. Al Palazzo dello sport di Roma, 10 mila spettatori hanno visto Italia e Polonia contendersi il titolo della competizione. Erano le due squadre favorite della vigilia, entrambe finaliste dell’ultimo Mondiale. Gli azzurri non sono riusciti a replicare il successo dell’edizione del 2021: l’ha spuntata la Polonia, vincendo per 3 set a 0. La medaglia di bronzo, invece, è andata alla Slovenia. La Nazionale, guidata da Fefè De Giorgi, ha giocato la sua dodicesima finale nella storia della competizione. Ed è stato l’86esimo confronto tra gli azzurri e i polacchi, che hanno vinto questa finale sotto la guida di Nikola Grbic: i precedenti erano di 35 vittorie per l’Italia e 50 per la Polonia, da oggi a quota 51.

Leggi anche: