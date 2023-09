È morto Federico Bucci, prorettore del Politecnico di Milano: era stato investito da un’auto mentre faceva jogging

Il prorettore della sede di Mantova del Politecnico di Milano Federico Bucci è morto all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da due settimane. Il 2 settembre scorso l’accademico era stato investito da un’auto mentre faceva jogging in una località sul lago di Garda. Trasportato in eliambulanza in ospedale, le sue condizioni erano apparse subito gravi ed era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico alla testa. L’operazione era riuscita ma era rimasto in prognosi riservata. «Amava davvero il suo lavoro e lo svolgeva con grande entusiasmo. Era spesso dirompente e in più di una occasione abbiamo anche polemizzato nel merito di alcune scelte. Ma sempre, ogni volta, passato qualche giorno, ci chiamavamo e uscivamo a pranzo, ci ridevamo su», lo ha ricordato con un post sui social il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, «c’è un progetto, che abbiamo avviato insieme e che dobbiamo a tutti i costi portare avanti, era il suo sogno e dobbiamo realizzarlo: lo studentato. Dobbiamo farlo e dedicarlo a lui, perché l’idea è stata sua e noi l’abbiamo condivisa e accompagnata e vogliamo realizzarla».

