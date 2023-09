La causa della California ai giganti del petrolio: «Hanno mentito sui rischi per l’ambiente»

Lo stato della California porta in giudizio cinque delle maggiori compagnie petrolifere mondiali. Sostenendo che le aziende hanno causato danni per miliardi di dollari all’ambiente. E hanno mentito sui rischi legati ai combustibili fossili. La causa civile è stata intentata a San Francisco contro Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips e Chevron. Ma anche l’American Petroleum Institute è stato citato nella causa. Le aziende e i loro alleati avrebbero «intenzionalmente minimizzato i rischi posti dai combustibili fossili per il pubblico, pur comprendendo che i loro prodotti avrebbero potuto portare a un significativo riscaldamento globale». La bugia si sarebbe perpetrata già a partire dagli anni Cinquanta. Negli ultimi anni altri sette Stati e decine di comuni hanno intentato cause simili. Ma la causa della California diventa immediatamente una delle sfide legali più significative che l’industria dei combustibili fossili deve affrontare. La California chiede la creazione di un fondo per pagare i futuri danni causati dai disastri climatici nello Stato.

