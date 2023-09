Accoltellamento ad Assago, condannato a oltre 19 anni l’aggressore

Andrea Tombolini è stato condannato a 19 anni e 4 mesi dalla gup di Milano Silvia Perrucci con il rito abbreviato. Il 46enne è accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni per l’accoltellamento lo scorso 27 ottobre 2022 al Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. Il pm Paolo Storari aveva chiesto 20 anni senza attenuanti generiche. La giudice ha anche previsto un risarcimento per il padre di Luis Fernando Ruggieri, il dipendente del negozio che rimase ucciso, di 30mila euro rinviando alla sede civile l’entità dei danni complessivi, e riconosciuto provvisionali di risarcimento da 15mila euro – e danni totali da stabilire in sede civile – anche per gli altri clienti rimasti feriti. Tra questi, il calciatore del Monza Pablo Marì, che fu dimesso dall’ospedale dopo pochi giorni ma non tornò in campo prima di gennaio, a 4 mesi dall’accoltellamento. La Procura ha chiesto e ottenuto la misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni a pena espiata. L’aggressore soffre di un disagio psichico, anche se una perizia ha confermato che al momento dei fatti era in grado intendere e di volere. Il pm ha perciò sottolineato che «deve essere curato e non finire in carcere». Per questo Tombolini, almeno fino a quando la sentenza non diverrà definitiva, rimarrà in una comunità protetta in regime di domiciliari.

