Il caso dell’influencer delusa dal pizzaiolo Porzio a Napoli, via le stories quando arriva lo scontrino. Lei si difende, ma lui risponde – Il video

Di pagare il conto l’influencer proprio non se lo aspettava. Soprattutto dopo che l’avevano riconosciuta tutti tra i tavoli della pizzeria di Errico Porzio, sul lungomare di Napoli. Così quando è arrivato lo scontrino, tutte le stories pubblicate sono state cancellate, in una sorta di ripicca. Il caso che ha scatenato accese polemiche sui social è raccontato con più dettagli ancora oggi dal noto pizzaiolo napoletano, che non si pente per niente di aver fatto pagare all’influencer come a chiunque altro. Lo scontro a distanza va avanti ormai da oltre 24 ore, quando la vicenda è stata denunciata da Porzio che non era presente quando la ragazza ha cenato nel suo locale, scoprendo quel che era successo solo dopo aver visto la sua recensione. Nonostante fosse stata «contenta e soddisfatta del servizio e della pizza – scrive il pizzaiolo – ha fatto delle storie su Instagram, ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate».

È lei stessa a spiegare proprio nella recensione il motivo che l’ha spinta a togliere tutti i contenuti pubblicati. «Ciao ragazzi, grazie ancora per la pizza personalizzata, per le foto e per ago e cotone soprattutto. Mi sono trovata costretta ad eliminare video e foto dalle mie storie perché, come immaginerete sicuramente per me è lavoro. Non sponsorizzo gratuitamente aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Dunque – continua l’influencer che spiega il suo integerrimo modus operandi – recensisco positivamente l’azienda o il prodotto da sponsorizzare in cambio del servizio o del prodotto stesso offerto gratuitamente (tutto in maiuscolo, ndr). Apprezzo la vostra cordiale accoglienza, però insomma, capirete che il lavoro è lavoro!».

A Fanpage l’influencer Barbara Gambatesa esce allo scoperto e spiega che secondo lei un accordo c’era stato, dopo che alcuni dipendenti della pizzeria l’avevano riconosciuta e le avevano chiesto un selfie. E dice si essersi anche sentita presa in giro: «La versione dei fatti è un po’ diversa. Non c’erano accordi scritti nero su bianco. Ma c’è stato un accordo reciproco. Non è provenuto forse da Errico, ma tutte le loro frasi testimoniavano una collaborazione che si era strutturata. Io ho fatto pubblicità gratuita dal mio telefono e dai loro telefoni. Ma, alla fine, se vedo che non c’è più reciprocità, mi trovo costretta a togliere tutto». Il caso sembra lontano dall’essere chiarito, visto che poi in un video pubblicato sui suoi social, Porzio spiega che in realtà con l’influencer non c’era alcun accordo né nessuno l’aveva mai chiamata nel locale.

