«Se vedete il nostro caccia F-35, chiamateci»: il bizzarro appello social della base militare di Charleston, negli Stati Uniti

Nella lista degli oggetti che si perdono più facilmente, un aereo militare non è decisamente ai primi posti della classifica. Eppure, è esattamente ciò che è successo alla base militare di Charleston, negli Stati Uniti. La joint base della cittadina della Carolina del Sud ha perso le tracce di un suo caccia da combattimento con capacità stealth – ossia la tecnologia che rende difficile l’individuazione del velivolo da parte dei radar – e ha chiesto aiuto ai cittadini della zona per riuscire a ritrovarlo. «Se avete informazioni che possano aiutare le nostre squadre di recupero a localizzare l’F-35, chiamateci», scrivono i militari statunitensi su X.

L’aereo militare risulta disperso dal pomeriggio di ieri, domenica 17 settembre, quando nei cieli della Carolina del Sud si è verificato un «incidente»: l’F-35 è precipitato, mentre il pilota si è messo in salvo lanciandosi con il paracadute. I responsabili della base militare ora sono al lavoro per cercare il velivolo, in coordinamento con le autorità federali per l’aviazione, intorno a due laghi a nord della città di Charleston. Intanto, l’appello dei militari americani è diventato virale su X e ha scatenato l’ironia degli utenti. «Eccolo, era nel mio giardino», risponde uno di loro pubblicando un fotomontaggio un po’ improvvisato. Ma c’è anche chi chiede se gli aerei militari non dispongono di una tecnologia simile a quella degli iPhone: «Non esista l’app “Trova il mio F-35”?».

Credits foto: Ansa/Giuseppe Lami | Un F-35 italiano durante un’esercitazione ad Amendola (21 novembre 2022)

Leggi anche: