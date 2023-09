Blitz antidroga sull’Aspromonte: piante di marijuana alte due metri

Due milioni di euro. Questo è il valore commerciale della marijuana trovata in due piantagioni nascoste delle foreste dell’Aspromonte dove i fusti delle piante di cannabis erano alti fino a due metri e situati in zone particolarmente impervie del massiccio montuoso calabro. A trovare le piantagioni nelle zone boschive dei comuni di Cosoleto e Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria sono stati i carabinieri della compagnia di Palmi in durante un pattugliamento con gli elicotteri. A Cosoleto sono state individuate circa 500 piante che crescevano nel terreno privato di un 62enne del luogo, che è stato sorpreso e arrestato dalle forze dell’ordine mentre si prendeva cura della piantagione. A Oppido, invece, precisamente nella frazione di Castellace, sono state trovate circa mille piante, questa volta su un terreno demaniale, alte circa due metri ciascuna, già fiorite e – secondo quanto riferiscono i carabinieri – pronte per la raccolta.

