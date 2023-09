Ok del Consiglio Ue alla modifica della quarta rata del Pnrr, Fitto: «Premiato il lavoro del Governo»

Il consiglio Affari generali ha dato via il via libera alle modifiche alla quarta rata del Pnrr. Sull’approvazione di Bruxelles non si aspettavano grandi sorprese anche perché il processo di modifica degli obiettivi era stato gestito in dialogo con i tecnici europei, come precisato dallo stesso ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto: «Questo risultato positivo è frutto di un’intensa e proficua collaborazione tra il Governo e la Commissione europea». Ora l’Italia potrà chiedere l’esborso dei 16,5 miliardi di euro previsti da questa tranche, con un ritardo di circa tre mesi sulla tabella di marcia iniziale. L’accordo soddisfa comunque il ministro che può così rivendicare la bontà dell’azione dell’esecutivo: «Si tratta di un risultato molto importante che premia il lavoro svolto in questi mesi e che accogliamo con grande soddisfazione». Modifiche ritenute necessarie dal governo per allinearsi al mutato contesto internazionale e alle finalità programmatiche del Pnrr. La proposta di modifica italiana riguarda 10 obiettivi sui 27 previsti dalla quarta tranche. A questa si aggiunge il potenziamento dell’offerta degli alloggi per gli studenti universitari, slittato dalla terza rata. Tra gli obiettivi aggiornati rientrano: il progetto di sviluppo dell’industria cinematografica che cambia soltanto nome, passando da Istituto Luce Studios a Cinecittà; gli investimenti sulla tecnologia satellitari modificati per evitare una sovrapposizione e competizione con il mercato privato; i posti negli asili nido e scuole dell’infanzia (264.480 in totale) che non hanno subito tagli, ma per velocizzare le pratiche si è deciso di lanciare un primo bando per poi aggiudicare i rimanenti; discorso analogo per le colonnine elettriche (a luglio erano arrivate richieste per sole 4.700 sulle 6.500 previste); sull’acquisto di nuovi treni regionali a zero emissioni, la modifica riguarda la composizione dei treni e delle carrozze; sulle caldaie a gas il governo prevedeva di rendicontare alcuni investimenti del Superbonus nel Pnrr solo se le nuove caldaie avessero avuto una maggiore efficienza; infine, investimenti nelle imprese femminili, svincolate dall’obiettivo di 700 nuove aziende da creare, e interventi socioeducativi. L’ultimo passaggio per l’esborso della quarta rata sarà l’approvazione del Comitato economico e finanziario.

