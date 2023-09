Il gatto resta incastrato in un tubo: ecco come l’hanno salvato i Vigili del fuoco dopo 5 ore – Il video

Una storia a lieto fine, quella che ha visto protagonista un gattino a Capannori, in provincia di Lucca. Il gattino era infatti rimasto incastrato in un tubo di scolo delle acque piovane in via di Tiglio, nella serata di ieri, martedì 19 settembre. Il tubo dove si trovava il piccolo felino, scrive La Nazione, era all’interno di un muro in cemento armato. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, iniziando un intervento destinato a durare cinque ore: i lavori sono iniziati alle 22, ma sono finiti alle 4.30 di notte. Il gatto è uscito dal tubo apparentemente incolume, ma è stato affidato a un veterinario per gli accertamenti.

