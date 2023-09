No! Queste non sono «turiste tedesche che festeggiano l’invasione» a Lampedusa

In questi giorni la situazione a Lampedusa è attenzionata con particolare intensità: dall’inizio del mese di settembre, si sono verificati arrivi a catena di decine e decine di imbarcazioni di fortuna con a bordo migranti in arrivo dal Nordafrica, che hanno creato non poca pressione sulla politica, oltre alle tensioni con la popolazione locale. In questo clima, c’è chi sta cavalcando l’onda per soffiare ancora una volta sullo scontento, con l’obiettivo di alimentare una certa retorica o anche solo di fare il pieno di likes e commenti sui social. Così, ha iniziato a circolare un video in cui leggiamo: «Lampedusa, le turiste tedesche di sinistra festeggiano l’invasione. Ma i lampedusani non festeggiano».

Per chi ha fretta:

Una clip in cui si vedono alcuni ragazzi ballare in piazza è stata condivisa da alcuni utenti scrivendo che si tratta di turiste tedesche che «festeggiano l’invasione».

In realtà il video è stato girato nel corso della festa patronale di Lampedusa per la Madonna di Porto Salvo, tenutasi lo scorso 14 settembre.

Un’occasione nella quale migranti, isolani e turisti hanno ballato tutti insieme per le strade.

Analisi

Ecco un esempio della condivisione citata, assieme al commento: «Ma cosa avranno da festeggiare?». Nella clip, si vede una ragazza con una t-shirt nera e una borsa a tracolla che balla assieme a un ragazzo che indossa una maglietta verde e un asciugamano giallo in testa. Sul finale, un altro gruppo di ragazzi con maglie gialle e blu si raduna in gruppo per strada, e sembra apprezzare la musica.

Diamo uno sguardo al contesto: c’è una nutrita folla di persone, e sullo sfondo c’è quello che sembra essere un palco. Cosa sta succedendo? Queste malvagie presunte turiste tedesche hanno allestito una scenografia in fretta e furia per darsi alla pazza gioia alla luce degli sbarchi? Con tanto di dj set? Sembra improbabile. E in effetti questo scenario che ha indignato tanti utenti è molto lontano dalla verità: le scene riprese provengono sì da Lampedusa, ma riguardano la festa patronale per la Madonna di Porto Salvo, tenutasi lo scorso 14 settembre. Un’occasione nella quale migranti, isolani e turisti hanno ballato tutti insieme per le strade. Troviamo molti resoconti della serata. RaiNews, per esempio, scrive:

Dopo i momenti di grande caos e tensione registrati negli ultimi giorni a Lampedusa per la forte pressione migratoria che ha fatto confluire in poche ore migliaia di migranti sull’isola, nella serata di giovedì, lungo il corso principale della cittadina siciliana, la musica dal vivo sembra regalare attimi di spensieratezza a gruppi di giovani che hanno scelto di mescolarsi per qualche ora tra turisti e residenti in attesa dei trasferimenti previsti nelle prossime ore

Ma nello specifico, da dove provengono le clip in questione? Scopriamo che le immagini sono state pubblicate su TikTok, a margine della festa patronale, dal profilo dell’utente @calogero.salvaggio. Insieme alla didascalia: «#emozionante🥺❤ #amore #passione #rispetto assoluto per queste persone#lampedusa». Nessun riferimento a presunte turiste tedesche.

Conclusioni

Una clip in cui si vedono alcuni ragazzi ballare in piazza è stata condivisa da alcuni utenti scrivendo che si tratta di turiste tedesche che «festeggiano l’invasione» a Lampedusa. In realtà il video è stato girato nel corso della festa patronale di Lampedusa per la Madonna di Porto Salvo, tenutasi lo scorso 14 settembre. Un’occasione nella quale migranti, isolani e turisti hanno ballato tutti insieme per le strade.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: