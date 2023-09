Inciampa nello sportello della lavastoviglie e cade su un coltello, tragedia in provincia di Pavia: muore dissanguato un 63enne

È morto dissanguato per una tragica fatalità questo martedì 19 settembre. Alessandro Riboni, operaio in pensione di 63 anni, è inciampato nello sportello aperto della lavastoviglie della sua casa di San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, per poi cadere su un coltello che aveva lasciato nel cestello con la punta rivolta verso l’alto. La lama gli ha reciso l’arteria femorale e per lui non c’è stato nulla da fare, la morte è arrivata dopo pochi minuti. I vicini hanno sentito le sue urla e hanno chiamato subito il 118 arrivato in via Otto Marzo, dove risiedeva l’uomo, intorno alle 21. I sanitari non hanno potuto che accertare la morte del 63enne che hanno ritrovato in una pozza di sangue accanto alla lavastoviglie e al coltello. I carabinieri della Compagnia di Pavia hanno ricostruito l’incidente partendo proprio dalla posizione in cui è stato rinvenuto il cadavere del pensionato. Il magistrato di turno non ha ordinato altre perizie e ha restituito la salma ai familiari che ora potranno procedere alla sua sepoltura.

