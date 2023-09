Mangia gli spaghetti con le bacchette. Il cameriere: «Siamo in Italia, non in Cina» e lo imbocca – Il video

Siete seduti al ristorante o a un bar, magari da soli o in compagnia. State iniziando a mangiare il vostro piatto e un cameriere, indispettito, si avvicina e vi mostra come si mangia e addirittura vi imbocca, con una forchetta già sporca. È quanto successo a hwaniiee, vlogger americano con un milione e mezzo di follower su TikTok, che ha documentato tutto con un video. Il ragazzo stava mangiando un piatto di spaghetti al sugo con le bacchette e il cameriere l’ha ammonito: «No, no», alzando il dito come se lo stesse istruendo di fronte alle scuse del cliente, «Sei in Italia, non in Cina», ha aggiunto l’uomo in inglese. Nel mentre ha preso una forchetta già sporca di sugo, l’ha girata per raccogliere gli spaghetti e ha poi imboccato il ragazzo che, come si vede dal video, è palesamente a disagio. Alla fine il cameriere ha salutato il vlogger con un pugnetto. Il video si chiude con il sottotitolo letto dalla voce artificiale: «Ero così confuso». Sul suo profilo TikTok, hwaniiee ha poi aggiunto: «Sono solo più abituato ad usare le bacchette». Nei commenti i suoi follower si sono sbizzarriti: c’è chi lo considera un semplice gesto cordiale e scherzoso, altri una forma di razzismo. Ma i più criticano il cameriere per il mancato rispetto del cliente: «Ognuno mangia come preferisce», si legge in diversi commenti.

