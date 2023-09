Schlein: «Settimana lavorativa di quattro giorni. Porta benefici e aumenta la produttività»

«Il mio gradimento è alto», risponde la segretaria del Pd Elly Schlein alla domanda sulla settimana lavorativa di quattro giorni. Nel colloquio avuto con Fanpage.it, Schlein appare una sostenitrice convinta dell’idea che rientrerebbe nel suo pacchetto di riforme del mondo del lavoro. In Europa alcune sperimentazioni hanno già accreditato l’ipotesi che la riduzione dell’orario di lavoro porti con sé benefici non solo lato dipendenti ma anche lato aziende. Nell’intervista rilasciata a Open da Pedro Gomes, docente di Economia alla Birkbeck University di Londra, il professore addirittura sosteneva che «non c’è niente di naturale nel lavorare cinque giorni». Dello stesso avviso è anche Schlein che elenca tutti i benefici di una settimana in cui si lavora fino a giovedì: «La riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario dimostra che c’è addirittura un aumento di produttività. Lavorare troppo e male non aumenta la produttività. È una misura che porta con sé alcuni benefici importanti». Qualche esempio? La riappropriazione del «prezioso tempo delle persone, la riduzione delle emissioni e aiuta il riequilibrio di genere nel mondo del lavoro. Insomma, abbiamo diverse ragioni per provare a sperimentare questa misura», sostiene la segretaria del Pd.

