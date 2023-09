Rodolphe Saadè: chi è l’uomo che finanzia il viaggio di Papa Francesco a Marsiglia

Gli occhi sono puntati sulla Francia, e non solo. Papa Francesco oggi pomeriggio, 22 settembre, volerà a Marsiglia per partecipare agli Incontri del Mediterraneo che riuniscono centinaia di giovani di tutte le religioni e 70 vescovi cattolici del Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sarà accolto dalla premier francese Élisabeth Borne per fare una prima tappa alla Basilica di Notre Dame de la Garde per poi spostarsi al Memoriale dei marinai e dei migranti morti in mare. A fine giornata si traferirà nell’Arcivescovado. Come ogni visita del Pontefice, si tratta di un’evento che necessita di elevata sicurezza del luogo e di conseguenza di ingenti cifre economiche. Alla fine del 2022 la diocesi di Marsiglia lanciò un appello alle imprese della regione per finanziare il budget stimato di 2 milioni e mezzo per la passeggiata in Papamobile del Pontefice Francesco. La cifra arrivò grazie a Rodolphe Saadé, ricco imprenditore locale amministratore delegato di una delle compagnie navali più grandi al mondo, la CMA-CGM.

Chi è Rodolphe Saadè

Quale sia stata l’entità precisa della sua partecipazione economica, però, non è dato saperlo. Ma Saadè non è solo un magnate del colosso marittimo. Di recente ha esteso il suo sguardo e interesse verso i media francesi con l’acquisto di Provenza e di Corsica-Mattina nel 2022 e di La galleria nel 2023. Secondo la rivista Challenges, citata dal Corriere della Sera, il fatturato del magnate francese raggiunge i 36 miliardi di euro. Nel 2008 la CMA-CGM attraversò una crisi finanziaria rischiando il fallimento, ma l’azienda venne salvata a seguito di un intervento dello Stato che temeva il destino incerto di migliaia di dipendenti marsigliesi in Francia e nel mondo. Domani, 23 settembre, Rodolphe Saadé sarà presente alla messa del Papa allo stadio Vélodrome così come alla chiusura dell’evento al palazzo del Pharo.

