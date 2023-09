Esplosioni a Sebastopoli, colpita da un missile ucraino la flotta russa del Mar Nero – I video

Il quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli è stato colpito in un attacco missilistico ucraino. Ad annunciarlo è il governatore citato dall’agenzia Tass che mette in allerta sulla possibilità di un ulteriore attacco nell’area. A seguito delle esplosioni avvertite in mattinata, la circolazione sul ponte di Crimea – la penisola annessa unilateralmente dalla Russia nel 2014 – è stata bloccata. Ai cittadini è stato consigliato di rimanere a casa. «Al suono delle sirene, chiunque si trovi vicino al quatier generale si rechi ai rifugi», scrive il governatore sul suo canale Telegram. Su Twitter stanno circolando diverse immagini dell’esplosione. Già nella giornata di ieri, Sebastopoli è stata preda di attacchi missilistici. Secondo quanto riferito dal consigliere del sindaco in esilio di Mariupol Petro Andriushchenko, nella città della Crimea, si erano verificate esplosioni in più punti contemporaneamente.

Articolo in aggiornamento

Leggi anche: