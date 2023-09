Calcio in tv, la svolta della moviola: su DAZN si potranno sentire i dialoghi degli arbitri col Var. Ecco come e quando

Da domani sera, domenica 24 settembre, arriva una vera e propria svolta calcistico-televisiva: gli audio dei dialoghi del Var tra arbitri e assistenti addetti alla moviola video saranno trasmessi in tv. Ad aggiudicarsi gli agognati audio è stata Dazi, a seguito di un accordo inedito con la Federcalcio. Gli audio che andranno in onda, per questioni regolamentari, saranno quelli del turno precedente di campionato e la trasmissione in cui si potranno sentire è Sunday night square. Qui saranno presi in analisi i casi più interessanti. Il nuovo format si chiama – non a caso – Open Var: ogni settimana ci sarà un ospite dell’Associazione italiana arbitri (Aia). Il primo, previsto per domani, vedrà il designatore dei direttori di gara di Serie A e B, Gianluca Rocchi. «Eccezionalmente, ricostruirà i principali episodi di questa stagione calcistica», fa sapere DAZN in una nota. L’azienda, attraverso le parole del Ceo Stefano Azzi, si dice entusiasta di essere la prima emittente, nella storia del calcio italiano, e non solo, a mandare in onda in esclusiva le decisioni del Var attraverso le immagini e gli audio.

Le reazioni: «Ecco perché è un momento storico»

A fare da eco al vertice di DAZN è il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che parla di una «svolta importante nel modo di comunicare il calcio» che ha l’obiettivo di «contribuire a creare una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale». Anche il presidente dell’Aia, Carlo Pacifici, ne riconosce l’importanza: «È un momento storico che consentirà al mondo arbitrale di aprirsi sempre di più in un’ottica di trasparenza. Così potremo spiegare i percorsi decisionali dell’arbitro sul terreno di gioco e l’importante attività svolta dai video match officials al Centro Var di Lissone. Questo favorirà anche la conoscenza del regolamento per accrescere sempre più la cultura calcistica».

Leggi anche: