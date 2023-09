Pieve Ligure, due persone inghiottite dalle onde: trovato un corpo a Punta Vagno

È stato individuato al largo di Punta Vagno, nel mare di Genova, il corpo di Radoslav Zielinski, operaio polacco di 42 anni, disperso da venerdì notte insieme all’amico e collega Jurii Katerynhyk, 47enne ucraino. Lo ha segnalato nella tarda mattinata di sabato 23 settembre un velista, che avvisato la Capitaneria di porto. A denunciare la scomparsa dei duo uomini è stato un loro amico, intorno alle 22 di venerdì. I tre si trovavano sugli scogli di Scalo Torre, a Pieve Ligure, quando un’onda li ha travolti e trascinati in mare. Nell’area la corrente è molto forte e spinge al largo, ed essendo diventata un ritrovo per i ragazzi durante l’estate, il comune ha disposto un servizio di sorveglianza fino a metà settembre. Da ieri sera elicotteri, vedette e droni dei vigili del fuoco, coadiuvati dalla Capitaneria, sorvolano la zona nel tentativo di individuare i due dispersi. Le ricerche sono state interrotte nella notte intorno alle 3, a causa di una mareggiata, per poi riprendere in mattinata. Il corpo ritrovato è stato identificato, mentre Katerynhyk risulta ancora disperso. Non erano residenti di Pieve, ma alloggiavano in una villa nei paraggi che stavano ristrutturando.

