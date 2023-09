A 16 anni si iscrive a Ingegneria, ma a Berlino. La storia del genio Matteo di Ostia: perché non può fare l’università in Italia

Dal secondo anno del liceo è passato direttamente all’Università il 16enne Matteo Bernardeschi, ammesso alla facoltà di Ingegneria di Berlino, dopo che in Italia non è stato possibile immatricolarsi. Della sua carriere scolastica fulminante aveva gioito pochi giorni fa il preside della sua scuola, Vito Giannini, dirigente scolastico dell’Istituto bilingue “Vincenzo Pallotti” di Ostia: «Questa è una storia bellissima e lui è una vera eccellenza, la cui determinazione, volontà, studio e sacrificio ha fatto la differenza». Per Bernardeschi i docenti hanno preparato un percorso ad hoc, dopo aver notato le sue capacità. Al Corriere della Sera, è lo stesso 16enne a raccontare com’è arrivato a finire all’Università così presto: «Sin da bambino sono sempre stato affascinato dalle materie scientifiche e così è accaduto che durante il corso del primo anno del liceo, i miei professori di matematica e di fisica hanno notato il mio spiccato interesse e capacità in queste materie». I professori Marco Artibani e Andrea Locatelli hanno così impegnato lo studente a esercizi che di solito vengono assegnati all’ultimo anno di scuola: «È stato così che nel giro di un mese ho svolto l’intero programma di matematica del liceo – spiega Bernardeschi – sfruttando solo poche ore alla settimana per studiare delle cose che mi riuscivano in maniera semplice, immediata e intuitiva, come ad esempio schemi logici dietro alle formule e teoremi».

Davanti ai risultati sempre più sorprendenti del 16enne, i docenti della scuola di Ostia lo hanno incoraggiato a tentare l’iscrizione all’università prima dei canonici 12 anni di studi richiesti in Italia. In parallelo con la frequenza a scuola, Bernardeschi ha ottenuto i tre A-Level dell’Università di Cambridge che gli avrebbero permesso l’accesso a diverse università internazionali, al di là della sua età. Il suo obiettivo era tentare l’ingresso alla facoltà di Ingegneria aerospaziale alla Sapienza di Roma. Passa il testa, ma arriva l’intoppo burocratico: «L’università ha bloccato la mia immatricolazione avendo riscontrato che il mio curriculum prevedeva solamente 10 anni di scolarità. Da quel momento in poi, aldilà della innegabile delusione per il risultato, ho iniziato ad inviare diverse candidature presso università europee e americane». All’estero non sono mancati atenei interessati al profilo di Bernardeschi, che alla fine ha deciso di scegliere Berlino: «Non nascondo però che spero ancora che un ateneo italiano prenda in considerazione la mia candidatura», ammette il 16enne che ora seguirà le sue lezioni online, continuando a seguire gli studi a Ostia per ottenere il diploma.

