No! Questo video non mostra una protesta a Odessa contro Zelensky

Ha iniziato a circolare online un video che secondo diversi utenti riprenderebbe le proteste in corso nella città ucraina di Odessa contro il presidente Volodymyr Zelensky. Nella clip, che dura meno di trenta secondi, si vede un gruppo di persone che urlano “Ganba!”, ovvero: «Vergogna!». Le immagini sono accompagnate da una scritta che, tradotta dal cirillico, recita: «Lanciamo proteste in tutta l’Ucraina. Ucraina senza Zelensky!».

Per chi ha fretta:

Un video che ritrae una presunta manifestazione a Odessa è stato condiviso da molti utenti che sostengono come le proteste siano state organizzate contro il presidente Volodymyr Zelensky

In realtà la clip arriva veramente da Odessa, ma le proteste non erano state organizzate contro il leader di Kiev

I manifestanti, infatti, chiedevano alle autorità locali di annullare le gare d’appalto per la ricostruzione degli edifici del Tribunale distrettuale di Kiev e del Teatro per i giovani spettatori, e di devolvere piuttosto quei soldi alle forze armate ucraine

Analisi

Ecco un esempio delle condivisioni sopracitate: la clip è accompagnata dalla scritta «A Odessa i cittadini ucraini manifestano contro il regime di Zelenskij».

I post citano come fonte il profilo Facebook Nicolai Lilin, che vanta oltre 200mila followers e sul suo profilo Telegram promette di raccontare quotidianamente Geopolitica, Economia, Cultura e Storia. Ecco il post pubblicato via Facebook:

Le prime condivisioni

Ma andiamo a vedere se la descrizione offerta combacia con la verità dietro le riprese. La clip ha iniziato a circolare, come ricostruito dai colleghi di Mythdetector.ge, lo scorso 3 settembre, dopo che è stata pubblicata dall’utente di Facebook di lingua russa Svetlana Gorodinskaya. Ma notiamo anche una filigrana che riconduce a un profilo TikTok, quello dell’user @user4519568301776 (che al momento risulta oscurato).

La reale “protesta” a Odessa

La descrizione citata, ovvero quella che riconduce le proteste a un attacco al leader di Kiev, è tuttavia fuorviante. I cittadini si erano infatti radunati davanti al municipio di Odessa, come spiegato dai media locali. Le proteste erano contro la spesa dei soldi del bilancio su questioni giudicate non prioritarie, nel bel mezzo della guerra. Eventi di questo tipo hanno avuto luogo più di una volta, a partire dalla fine di agosto.

Katerina Nozhevnikova, una delle organizzatrici, ha spiegato che il loro obiettivo era indurre il governo a fermare «inutili gare d’appalto». Il riferimento era nello specifico ai bandi per la ricostruzione del tribunale distrettuale di Kiev e del Teatro dei giovani spettatori con i soldi pubblici. I cittadini chiedevano di trasferirli piuttosto alle forze armate. Secondo il consiglio comunale, il progetto per costruire altri 3 piani del Tribunale distrettuale di Kiev è iniziato prima della guerra, il suo costo è di 106 milioni di grivne, e in questa fase dal bilancio sono stati stanziati 10 milioni di grivne. L’importo totale del bando per il restauro del Teatro è stato invece di circa 31 milioni di grivne. «Prima le forze armate ucraine, poi tutto il resto» e «vogliamo i droni» si legge sugli striscioni dei manifestanti.

Conclusioni

Un video che ritrae una manifestazione a Odessa è stato condiviso da molti utenti che sostengono come le proteste siano state organizzate contro il presidente Volodymyr Zelensky. In realtà la clip arriva veramente da Odessa, ma le proteste non erano state organizzate contro il leader di Kiev: i manifestanti, infatti, chiedevano alle autorità locali di annullare le gare d’appalto per la ricostruzione degli edifici del Tribunale distrettuale di Kiev e del Teatro per i giovani spettatori, e di devolvere piuttosto quei soldi alle forze armate ucraine.

