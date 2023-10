Zelensky a Sky TG24: «Grato a Giorgia Meloni, abbiamo valori comuni» – Il video

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in collegamento video con a Sky TG24, nell’ambito delle celebrazioni di «Sky 20 anni». Il suo intervento è stato inaugurato dall’espressione della sua gratitudine alla premier, Giorgia Meloni: «Abbiamo ricevuto il ministro Tajani con gli altri ministri degli esteri dell’Ue a sostegno dell’Ucraina abbiamo avuto fruttuosi colloqui e discussioni bilaterali con lui. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine a Giorgia Meloni, abbiamo una relazione personale, una relazione umana basata sui valori in comune. Sono convinto che i nostri rapporti I rapporti tra i nostri team sono basati su principi di onestà e correttezza, e vorrei ringraziare per questi buoni rapporti, vorrei non perderli». Ha poi continuato affermando: «So che l’Italia ha le proprie sfide e subisce una forte campagna d’informazione da parte della Federazione Russa che spende milioni per distruggere le relazioni tra le nazioni dell’Europa e del mondo. E vorrei ringraziarvi perché voi avete un Primo ministro molto forte e gli auguro di mantenere il sostegno degli italiani e non perdere la fede nei nostri valori comuni e noi faremo lo stesso». «La nostra controffensiva – ha concluso – va avanti anche se lentamente passo dopo passo facciamo del tutto per respingere il nemico, nelle difficoltà, ci sono i campi minati, che c’è la mancanza dei proiettili, mancanza della difesa antiaerea. La difesa antiaerea è importante non solo per la controffensiva ma anche per proteggere la gente, questo manca e davanti abbiamo l’inverno questa è un’altra sfida per tutta la nostra popolazione».

Fonte del video: Sky 20 anni

