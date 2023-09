Lo sfregio ultras sul minuto di silenzio per Napolitano, multe per cinque squadre in Serie A

Sono cinque le società sanzionate dal giudice sportivo della Lega Serie A per il mancato rispetto, da parte delle rispettive tifoserie, del minuto di silenzio in ricordo dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, morto lo scorso 22 settembre a 98 anni. Si tratta di Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Lazio e Udinese. L’ammenda che dovranno pagare le cinque società ammonta a cinquemila euro. Per la Serie B sono due i club multati per lo stesso motivo: il Como e il Catanzaro. Entrambi dovranno pagare una multa di duemila euro. Tra le altre squadre sanzionate ci sono anche Lecce (4mila euro per il lancio di alcuni fumogeni nel recinto di gioco), Milan (1.500 euro per lancio nel recinto di gioco di una bottiglietta di plastica) e Salernitana (1.500 euro per lancio nel recinto di gioco di una bottiglietta di plastica). Sabato pomeriggio, a San Siro, gli ultras dell’Hellas Verona sono stati i primi a non rispettare il minuto di silenzio in ricordo di Napolitano, con cori e insulti che sono stati subito coperti dai fischi del resto dello stadio. Qualche ora più tardi è toccato alla curva della Lazio, che non solo non ha rispettato il minuto di silenzio ma ha anche intonato la canzone antisovietica Avanti ragazzi di Buda.

Credits foto: ANSA/Matteo Bazzi | I giocatori di Milan e Verona durante il minuto di silenzio in onore dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (23 settembre 2023)

