Milano, l’ex presidente dell’Inter Moratti ricoverato in ospedale: «Condizioni stabili»

Massimo Moratti è stato ricoverato stamane – martedì, 26 settembre – all’ospedale Galeazzi di Milano, dove si è sottoposto a un intervento di angioplastica. Un’operazione da tempo programmata e alla quale l’ex presidente dell’Inter e presidente di Saras (società attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica) si era già sottoposto in passato. L’intervento, riuscito, è stato eseguito dal professor Antonio Bartorelli, il responsabile dell’unità operativa di Cardiologia Interventistica Universitaria. Da quanto si apprende, le condizioni dell’ex patron nerazzurro – che a maggio ha compiuto 78 anni – sono stabili e non preoccupanti. Massimo Moratti ha guidato per diciotto anni l’Inter: ha vinto sedici titoli, tra i quali cinque scudetti e il Triplete del 2010.

