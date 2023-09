Tragedia ad Alessandria, uccide moglie e figlio 17enne in casa poi accoltella a morte la suocera nella Rsa e si suicida

Tre omicidi e un suicidio, un’intera famiglia distrutta. È quanto accaduto ad Alessandria dove Martino Benzi, ingegnere di 67 anni, ha ucciso la moglie di 55, il figlio di 17 e la suocera di 78 e si è poi tolto la vita. Una tragedia familiare che è iniziata in casa dove l’uomo avrebbe colpito a morte la coniuge e il figlio, con modalità ancora in fase di accertamento. Poi si è diretto all’istituto Divina Provvidenza di Alessandria che ospita la casa di riposo Michel nella piazza omonima del quartiere Orti. L’istituto, nella parte nord della città, ospita persone con disabilità e anziane. È stato voluto e creato nei primi anni del Novecento dalla Beata Madre Teresa Michel, fondatrice dell’Ordine delle Piccole Suore della Divina Provvidenza, che ancora oggi sono impegnate nella struttura. Benzi è entrato nella struttura, si è presentato come ospite in visita per la madre di sua moglie e poi, quando si è trovato da solo con l’anziana nel giardino dell’istituto, l’ha uccisa colpendola con un coltello, per poi togliersi la vita con la stessa arma tagliandosi la gola. È qui che i responsabili del centro hanno rinvenuto i corpi, allertando poi le forze dell’ordine.

Le vittime

Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo dell’omicidio-suicidio, hanno proceduto a riconoscere le vittime. Si trattava del 66enne ingegnere Martino Benzi e di sua suocera Carla Schiffo, 78 anni. I militari hanno quindi provato a mettersi in contatto con il resto della famiglia per informarli di quanto accaduto. È così che hanno scoperto che la moglie dell’aggressore, Monica Berto, di 55 anni, non era andata a lavoro quella mattina, né il figlio Matteo, di 17 anni, era entrato a scuola. Raggiunta la loro abitazione, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento sfondando la porta e hanno constatato il decesso di madre e figlio, uccisi probabilmente con la stessa arma che Benzi ha usato contro la suocera e contro se stesso.

Le indagini

Tantissimi ancora gli elementi da accertare e da definire con chiarezza, sui quali sono ora al lavoro i carabinieri della compagnia e della sezione investigazioni scientifiche di Alessandria. Gli inquirenti stanno realizzando i rilievi nella casa dell’uomo per ricostruire la scena dell’omicidio, e lo stesso sta avvenendo nella struttura. Da dove le Piccole suore della Divina Provvidenza esprimono, con una nota ufficiale, «profondo dolore per la tragedia avvenuta questa mattina, 27 settembre, presso l’Istituto. Il gesto estremo, violento e inspiegabile avvenuto nel nostro giardino ci ha tutte lasciate sgomente e senza parole. Mentre esprimiamo massima vicinanza e le condoglianze più sincere alla famiglia dei deceduti così profondamente colpita – sono le parole di suor Natalina Rognoni, superiora provinciale -, assicuriamo le nostre preghiere di suffragio e, per quanto di nostra competenza, la totale collaborazione alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria affinché si possa fare presto piena luce su questa dolorosa vicenda».

Leggi anche: