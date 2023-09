Vannacci contestato a Lucca, corteo contro il generale: cori e bandiere a pochi passi dalla presentazione del libro

Il generale Roberto Vannacci è stato accolto a Lucca con una delle prime plateali contestazioni, prima della presentazione del suo libro Il mondo al contrario. A pochi metri dalla Casa del Boia dove il generale firmava copie e raccontava la sua prima fatica letteraria, circa 200 per lo più ragazzi hanno organizzato un corteo che ha deviato fino a pochi metri dal luogo della presentazione. Contro il generale, i contestatori hanno urlato slogan come «Lucca è antifascista, Vannacci non ti vuole» e «Vannacci fascista, sei il prossimo della lista». Come riporta La Nazione, il corteo si è mantenuto pacifico, mentre il generale imperturbabile salutava i partecipanti alla sua manifestazione.

