Spari al corteo funebre, scatta il panico fuori dalla chiesa ad Acerra: arrestato un 23enne evaso dai domiciliari – Il video

Un 23enne è stato arrestato ad Acerra, in provincia di Caserta, dopo aver scatenato il panico sparando alcuni colpi di pistola durante un corteo funebre. La scena è stata ripresa in video girato da una persona che abita davanti alla chiesa in cui si è svolto il funerale e pubblicato sui social del deputato di Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato per terra alcuni bossoli calibro 9×21. Dal racconto di alcuni testimoni e dopo aver analizzato le immagini della videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito che un uomo era arrivato a bordo di uno scooter e aveva iniziato a sparare in aria, per poi scappare. Il responsabile è stato rintracciato più tardi al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, dove era arrivato con forti dolori addominali. Il 23enne di Marcianise sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo una condanna per reati di droga. Il ragazzo è stato fermato di nuovo con l’accusa di evasione, porto e detenzione illegale di arma da fuoco aggravato da metodo mafioso. Ancora da chiarire perché il 23enne ha sparato durante quel corteo funebre.

Leggi anche: