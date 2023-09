È morto a 82 anni Michael Gambon: addio all’attore che interpretò Albus Silente

Secondo quanto dichiarato in una nota dai suoi familiari, l’attore sarebbe «morto in seguito a un attacco di polmonite»

I fan di Harry Potter lo conoscevano come Albus Silente, quelli della serie Tv The Singing Detective come Philip Marlow, qualcun altro come il commissario Maigret nell’omonima serie televisiva del 1992: quel che è certo è che la scomparsa dell’attore irlandese Michael Gambon lascia un vuoto in una grande fetta di pubblico mondiale. Secondo quanto dichiarato in una nota dai suoi familiari, l’attore sarebbe «morto serenamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale, in seguito a un attacco di polmonite». In una dichiarazione rilasciata a nome di Lady Gambon e del figlio Fergus Gambon la famiglia si è detta «sconvolta nell’annunciare la perdita» di un «amato marito e padre».

Biografia e carriera

Nato a Dublino nel 1940, aveva mosso i suoi primi passi nel teatro, al Royal National Theatre, sotto la direzione artistica di Laurence Olivier. Dal palcoscenico aveva transitato sul piccolo schermo, e alla fine degli anni Ottanta era approdato al cinema. Ed era arrivato a conquistare i ruoli più iconici, come appunto quello del preside di Hogwarts a partire dal terzo capitolo della saga: panni che aveva calzato dopo la morte del suo predecessore, Richard Harris, nel 2002. La leggenda narra che Gambon fosse stato preso anche in considerazione, negli anni Settanta, per il ruolo di James Bond dopo George Lazenby, ma poi i produttori si opposero perché, considerando che all’epoca era poco conosciuto, temevano di ripetere il fiasco di Al servizio segreto di Sua Maestà.

Questo non gli ha impedito di costruire una solida e affermata carriera, durata quasi mezzo secolo, nel corso della quale ha vinto quattro BAFTA, due RTS Awards e un Olivier. Oltre all’imperitura eredità artistica, l’attore lascia suo figlio Fergus, avuto dal primo matrimonio con Anne Miller, e la sua seconda moglie, l’arredatrice di scena Philippa Hart, conosciuta sul set di Gosford Park e dalla quale ha avuto due figli, Tom (2007) e Will (2009).

