Osimhen ottiene le scuse le Napoli, il chiarimento del club sul video TikTok: «Mai voluto offenderlo, sui social c’è leggerezza»

Arriva il chiarimento ufficiale dal Napoli sul caso di Victor Osimhen, con la speranza del club di Aurelio De Laurentiis di riportare un po’ di serenità tra la società e l’attaccante, dopo le minacce del suo agente Roberto Calenda su possibili azioni legali. Il caso era scoppiato dopo la pubblicazione di un video sul profilo TikTok del Napoli in cui si prendeva in giro Osimhen per il rigore sbagliato a Bologna. Benzina sul fuoco di una situazione già in fiamme, con il giocatore ai ferri corti con l’allenatore Rudi Garcia dopo la sostituzione proprio in quella partita a Bologna. «Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società – recita la nota del club – Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società». La società azzurra poi prova a giustificare il tenore di quel video con il fatto che su TikTok è un fatto comune che appaiano certi video: «Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o derisione. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società».

