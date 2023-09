I manifesti funebri per Matteo Messina Denaro comparsi a Orgosolo in Sardegna

Il giorno dopo la tumulazione della salma di Matteo Messina Denaro spuntano manifesti funebri a Orgosolo, in piena Barbagia nell’isola della Sardegna. «Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro», riportano i manifesti. Che sono stati commissionati da un anonimo cittadino all’agenzia del paese Goddi . Le foto dei manifesti, che sono stati affissi in 9 punti della cittadina per una spesa complessiva di 60 euro, hanno fatto subito il giro dei social e del web. C’è chi pensa a una goliardata e chi, invece, si indispettisce. Intanto, però, le immagini sono diventate virali. L’agenzia di stampa Ansa ha contattato l’agenzia, che fa sapere di avere ricevuto una telefonata da una persona che resta anonima con la richiesta di affiggere i necrologi per il boss di Cosa Nostra, che sono stati piazzati ieri pomeriggio.

