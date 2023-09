Spara al prof con la pistola a pallini al cambio dell’ora, follia in classe a Bari: nei guai due studenti

Ha sparato al petto l’insegnante mentre stava entrando in classe per l’inizio della nuova ora uno studente dell’Iss Romanazzi di Bari che frequenta il quarto anno. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, il ragazzo avrebbe rubato l’arma a un compagno di classe che l’aveva portata con sé a scuola. Non è ancora chiaro se la pistola fosse giocattolo o ad aria compressa. Il docente ha accusato un bruciore al torace, ma non avrebbe subito lesioni gravi. Alla luce di quanto accaduto, la scuola Romanazzi ha fissato una riunione per la prossima settimana con la dirigenza scolastica al fine di valutare quali provvedimenti disciplinari attuare nei confronti dei due ragazzi.

«I ragazzi non devono essere lasciati alla maleducazione»

«Sono profondamente dispiaciuto per l’atto violento subito dal docente del Romanazzi. La violenza non ha mai giustificazione e condanno fermamente questo gesto», dichiara Davide Picci, coordinatore provinciale del progetto per le scuola Sbam Bari (Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento). «La solidarietà è essenziale in momenti come questi, poiché gesti simili non devono assolutamente passare inosservati. I ragazzi – conclude -, come i professori, non devono mai essere lasciati in balia della maleducazione e dell’omertà se è nella scuola del buonsenso e del merito quella in cui crediamo». Un episodio simile accadde a ottobre dello scorso anno quando alcuni studenti di una classe prima dell’Istituto Viola Marchesini di Rovigo hanno sparato due colpi con una pistola ad aria compressa verso una loro professoressa, colpendola in pieno e ferendola a un occhio e alla testa.

