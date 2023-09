Parigi, è allarme per le cimici dei letti: gli insetti invadono le case e i mezzi pubblici – Il video

A Parigi è scattato l’allarme per le punaises de lit, ovvero le cimici dei letti avvistate con preoccupante frequenza negli ultimi mesi. Per le strade, sui mezzi pubblici o nelle case: si moltiplicano gli episodi, e spesso non bastano le lunghe e difficili disinfestazioni per mandare via i piccoli insetti, in grado di riprodursi velocemente. Tanto minuscoli quanto fastidiosi, si nutrono soprattutto di sangue umano e lasciano traccia del loro passaggio attraverso punture e bolle. Le allerte, fino a pochi giorni fa, avevano riguardato le autorità sanitarie, o le farmacie dove sono andati a ruba i kit per la disinfestazione. Ma il fenomeno è diventato di dominio pubblico dopo che sui social hanno iniziato ad apparire moltissime segnalazioni sulla presenza delle cimici anche sui mezzi pubblici. Sono poco visibili, ma apparentemente ovunque: sui sedili dei treni Tav, della metropolitana parigina, o delle sale d’attesa degli aeroporti.

Tanto che il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, ha annunciato stamattina 29 settembre la convocazione, per la prossima settimana, «degli operatori del trasporto, per informarli sulle azioni intraprese ed agire meglio al servizio dei viaggiatori. Per rassicurare e proteggere». A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, il Comune ha chiesto al governo di correre ai ripari. Definendo le punaises un «flagello»: «Le cimici dei letti sono un problema di salute pubblica – ha scritto il vicesindaco Emmanuel Grégoire in una lettera alla premier, Elisabeth Borne – lo stato deve riunire urgentemente tutti i protagonisti coinvolti per lanciare un piano d’azione all’altezza».

