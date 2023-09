«La vita è il nemico»: il film biografia su Richard Benson presto nei cinema – Il video

Richard Benson, morto a Roma nel maggio 2022, era un musicista e conduttore televisivo diventato una delle icone della scena underground prog-rock romana. Prossimamente al cinema uscirà il suo film biografia, diretto da Maurizio Scarcella. La pellicola è prodotta da Piano B Distribuzioni con la collaborazione di Andromeda Film. Su YouTube è stato pubblicato il trailer. Sul sito ufficiale del film è presente la sua sinossi: «Roma 2016, quartiere Alessandrino (periferia Est della capitale). In una piccola casa a piano terra, in cui echeggia il rumore del traffico locale, vivono Ester Esposito e suo marito Richard Benson. Volto noto dello spettacolo italiano, ormai caduto in disgrazia. “Salve a tutti, sono Richard Benson e sono malato. Non posso permettermi le medicine quindi rivolgo un appello a tutti i miei fans, perché oggi rischio di morire”».

«Queste parole che l’artista rilascia su RepubblicaTV, in breve tempo fanno il giro dei media italiani. Nel messaggio si vanta di essere uno dei chitarristi più veloci al mondo, di aver avuto collaborazioni con artisti internazionali dello scenario Rock e Metal, e di aver fatto negli anni oltre 10.000 concerti. Sarà per via della sua dichiarazione shock, o per via del look malconcio che mai darebbe a pensare ad un passato così di successo. Ma per chi ne sente parlare per la prima volta, la domanda sorge spontanea: “Chi diavolo è Richard Benson?!”».

