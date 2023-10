Oxford, un fulmine centra un impianto di riciclaggio e fa saltare in aria un serbatoio – Il video

Prima una saetta, poi l’esplosione. Nell’Oxfordshire, in Inghilterra, un fulmine ha provocato un grosso incendio in un impianto di riciclaggio di rifiuti alimentari. Sui social hanno iniziato a circolare diversi video, in cui si vede una palla di fuoco, anche a diversi chilometri di distanza, illuminare il cielo notturno. L’esplosione, come ricostruisce la Bbc, è avvenuta nella centrale di Severn Trent Green, nel comune di Cassington, che trasforma rifiuti alimentari in biogas. A saltare in aria, in particolare, è stato uno dei serbatoi di gas. Nessuno è rimasto ferito e il personale dell’azienda è al lavoro per rimettere in sicurezza il sito. Nel frattempo, l’episodio ha lasciato senza elettricità diversi comuni della zona: Witney, Burford, Chipping Norton e Milton-under-Wychwood.

