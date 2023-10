Niente più cellulari a scuola nel Regno Unito: la stretta del governo Sunak contro distrazione e bullismo

Gli smartphone potrebbero presto essere banditi da tutte le scuole inglesi. Ad annunciare la novità è la segretaria all’Istruzione Gillian Keegan, che su X scrive: «Sappiamo che i cellulari sono fonte di distrazione e di bullismo in classe Eppure, il 40% dei quattordicenni riferisce che le loro lezioni sono state interrotte dai telefoni». Non è chiaro quando il nuovo regolamento entrerà in vigore, ma il Guardian riferisce che sarà implementato «a breve». La stretta sull’uso dei telefoni a scuola rientra in un pacchetto di iniziative legislative ribattezzate Long-term decisions for a brighter future (in italiano: Decisioni a lungo termine per un futuro migliore). Per Rishi Sunak si tratta di un tentativo per recuperare popolarità nei sondaggi, con il suo partito che da mesi è sprofondato nei consensi e soffre i continui attacchi dell’opposizione laburista.

«Molte scuole hanno già fatto un lavoro straordinario vietando i telefoni cellulari. Ora stiamo modificando le linee guida in modo che altre scuole seguano il loro esempio», ha commentato Sunak a proposito della stretta agli smartphone tra i banchi del Regno. Il regolamento su cui è al lavoro il governo inglese accoglie di fatto il consiglio delle Nazioni Unite, che lo scorso luglio hanno raccomandato di vietare i telefoni cellulari nelle scuole per migliorare l’apprendimento e proteggere i più piccoli dal cyberbullismo. Anche l’Italia sta facendo un pensierino sulla stretta agli apparecchi elettronici, con il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara che – proprio come si appresta a fare ora il governo inglese – ha proposto di vietare il loro uso durante le ore di lezione.

Credits foto: UNSPLASH/Kenny Eliason

