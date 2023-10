Il generale Vannacci canta “La locomotiva” di Guccini: «La musica non ha colore politico» – Il video

Il militare: la canzone racconta di un uomo che dà la vita per il suo ideale, è quello a cui ho sempre creduto

Il generale Roberto Vannacci canta La Locomotiva di Francesco Guccini. Intercettato ieri pomeriggio dal Karaole Reporter di Radio Rock 106.6 Fm Dejan Cetnikovic, Vannacci, autore del discusso libro Il Mondo al Contrario, decide di stare allo scherzo. E alla fine dell’esibizione, spiega il motivo per cui ha scelto di cantare proprio quella canzone: «È una bellissima canzone, racconta di un uomo che dà la vita per il suo ideale è questo è quello che ho sempre creduto!». Quando l’intervistatore ironizza sul fatto che proprio quella canzone sia cara allo stesso mondo politico che lo attacca continuamente, Vannacci risponde così: «Io ritengo che la musica non abbia colore politico».

