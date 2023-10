Treviso, bimbo di 11 mesi morto nel lettino dell’asilo nido: indagate tre maestre per omicidio colposo

Tre maestre sarebbero iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo per la morte del bambino di 11 mesi deceduto lo scorso venerdì 29 settembre all’asilo nido privato «Raggio di Luna» a Porcellengo (Treviso) durante il riposino. Tra queste anche la direttrice della struttura, Rachele Pezzillo, che – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – sarebbe stata l’insegnante che ha dato per ultima il cibo al piccolo prima del riposino e incaricata della sorveglianza. Il lettino è stato sottoposto a sequestro, così come tutta la stanza dedicata al riposo pomeridiano dei bambini ospiti della struttura. I genitori del bambino, una coppia originaria della Campania, sono seguiti dall’avvocata Roberta Canal, nominata dagli stessi questa mattina. Sul corpo del piccolo verrà disposta l’autopsia nelle prossime ore. Stando a quanto si apprende, il bambino non soffriva di alcuna patologia e avrebbe compiuto l’anno di età il prossimo 17 ottobre. L’asilo nido – nonostante l’atmosfera pesante derivante dalla morte del piccolo – oggi era regolarmente aperto.

Leggi anche: