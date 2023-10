Belve, la Rai smentisce che dietro lo stop a Fedez ci siano i soldi: «È una scelta editoriale, ecco perché»

L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio interviene sulle voci circolate ieri in ambienti Rai sulle cause dello stop alla partecipazione di Fedez al programma Belve. «Gli auguro anche, e soprattutto oggi, una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa, strumentalmente, durante il suo ricovero», ha dichiarato Sergio citato dal Corriere della Sera. «Il problema – puntualizza – non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno».

Gli attriti tra Fedez e la Rai

Sono stati diversi, infatti, gli attriti tra Viale Mazzini, Fedez e il governo negli ultimi anni. In occasione del Concertone del Primo Maggio 2021 il rapper ha accusato la Rai di voler censurare un suo intervento sulle posizioni omofobe di alcuni esponenti della Lega. Oltre ad alcuni attacchi diretti al governo, come quelli fatti a Sanremo 2023, quando Fedez ha puntato il dito contro alcuni politici della maggioranza. Nello specifico: il viceministro Galeazzo Bignami, di cui il rapper ha riproposto una vecchia foto in divisa da nazista, e la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, presa di mira sulla questione dell’aborto. Infine, sempre in occasione dell’ultimo Festival, Fedez era stato criticato per l’ormai celebre bacio con Rosa Chemical nella puntata finale.

«Sarebbe andato anche gratis»

Già ieri non tornavano alcuni aspetti circa l’ipotesi che il problema potesse essere il cachet. A partire dal fatto che tutti gli ospiti dei programmi giornalistici e di intrattenimento possono essere retribuiti, come accade a Belve, e in secondo luogo perché in realtà Fedez sarebbe stato disposto ad andare anche gratuitamente come ospite su Rai2. La conduttrice Francesca Fagnani in questi giorni non ha dato dettagli particolari sulla vicenda, se non precisando che non condivideva la decisione di Viale Mazzini.

